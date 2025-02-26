قطاع البترول يوقع 9 بروتوكولات لمشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية

قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستضافة احتفالية توقيع (9) بروتوكولات لمشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية لـ10 شركات من الشركات التابعة (شركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وشركة غاز مصر وشركة فجر المصرية وشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز"غازتك" والشركة الحديثة لمشتقات الغاز وشركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" وشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وشركة شمال سيناء للبترول والشركة الحديثة للغاز "مودرن جاس" والشركة المصرية لصيانة الأجهزة "صيانكو") وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى (مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ومؤسسة مرفت سلطان وجمعية الفيروز بشمال سيناء وهيئة الشبان العالمية برأس غارب).

أستضافة إحتفالية توقيع (9) بروتوكولات لمشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري، وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاع ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل مع أجهزة الدولة، لدعم الملفات الحيوية كالصحة والتعليم وكذلك المناطق الأولى بالرعاية والمساهمة في تنمية المجتمع المصري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستضافة إحتفالية توقيع (9) بروتوكولات لمشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية ل (10) شركات من الشركات التابعة (شركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وشركة غاز مصر وشركة فجر المصرية وشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز"غازتك" والشركة الحديثة لمشتقات الغاز وشركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" وشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وشركة شمال سيناء للبترول والشركة الحديثة للغاز "مودرن جاس" والشركة المصرية لصيانة الأجهزة "صيانكو") وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى (مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ومؤسسة مرفت سلطان وجمعية الفيروز بشمال سيناء وهيئة الشبان العالمية برأس غارب).

المشروعات المجتمعية تستهدف الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية

وتستهدف المشروعات محاور إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية كالصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والمشاركة فى المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية واللواء أحمد ماهر مساعد رئيس الشركة لأنشطة المسئولية المجتمعية وممثلى وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة وفريق عمل إدارة المسئولية المجتمعية بشركة إيجاس.

ويأتي هذا الحدث في إطار الحرص على الدور المجتمعى لشركات قطاع البترول، وجديرٌ بالذكر أن مبادرات ومشروعات المسئولية المجتمعية جزءًا أصيلًا من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تضع نصب أعينها دائمًا البعد المجتمعي إلى جانب البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.

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