الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ في شم النسيم

الرنجة والفسيخ، فيتو
الرنجة والفسيخ، فيتو

انتهى ماراثون الرنجة والفسيخ فى عيد شم النسيم، وهي الأكلة الرسمية فى هذا اليوم كعادة المصريين منذ أيام الفراعنة.

ويقبل الصغار والكبار على تناول الأسماك المملحة في شم النسيم ما يكسبهم نسبة عالية من السموم والأملاح لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

 

ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ 

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.

المكونات:

ثمرة خيار 

نصف ربطة نعناع طازج

2 ليتر ماء

ثمرة تفاح

الطريقة:

  • نغسل الخيار والتفاح والنعناع جيدًا.
  • نقطع التفاح والخيار شرائح وننزع أوراق النعناع.
  • نحضر دورق ونضع به الماء وننقع فيه النعناع والخيار والتفاح ونتركهم ليلة كاملة فى الثلاجة.
  • فى صباح اليوم التالى، يتم تناول الديتوكس من بعد وجبة الإفطار على مدار اليوم.
  • هذا المشروب ينظم الهضم ويعالج الانتفاخ وعسر الهضم واحتباس السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع ما يساعد فى طرد سموم وأملاح الفسيخ والرنجة فى شم النسيم، لذا يجب تناوله عقب وجبة الرنجة والفسيخ.
الرنجة والفسيخ 
الرنجة والفسيخ 

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ

هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها:

  • شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصي على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.
  • الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.
  • تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.
  • نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.
  • عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.
  • تناوله مع الليمون والخضروات
    وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.
  • الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.
  • يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.
txt

طرق تعطير البيت بعد تناول الفسيخ والرنجة

txt

6 أعراض لو ظهرت عليك بعد أكل الفسيخ يجب الذهاب لأقرب مستشفى

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرنجة والفسيخ تناول الرنجة والفسيخ ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

القومي للبحوث يحذر من تسمم الفسيخ والرنجة ويقدم خطة إنقاذ عاجلة (فيديو)

أفضل 10 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها بعد الفسيخ والرنجة

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

القومي للبحوث يقدم تحذيرات مهمة حول تناول الفسيخ في شم النسيم
ads

الأكثر قراءة

قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

صور فضائية ترصد حدثا مرتقبا في سد النهضة، وخبير يكشف تأثيره على مصر والسودان

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية