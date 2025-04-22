ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ في شم النسيم

انتهى ماراثون الرنجة والفسيخ فى عيد شم النسيم، وهي الأكلة الرسمية فى هذا اليوم كعادة المصريين منذ أيام الفراعنة.

ويقبل الصغار والكبار على تناول الأسماك المملحة في شم النسيم ما يكسبهم نسبة عالية من السموم والأملاح لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، ديتوكس طبيعي يجب تناوله بعد الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.

المكونات:

ثمرة خيار

نصف ربطة نعناع طازج

2 ليتر ماء

ثمرة تفاح

الطريقة:

نغسل الخيار والتفاح والنعناع جيدًا.

نقطع التفاح والخيار شرائح وننزع أوراق النعناع.

نحضر دورق ونضع به الماء وننقع فيه النعناع والخيار والتفاح ونتركهم ليلة كاملة فى الثلاجة.

فى صباح اليوم التالى، يتم تناول الديتوكس من بعد وجبة الإفطار على مدار اليوم.

هذا المشروب ينظم الهضم ويعالج الانتفاخ وعسر الهضم واحتباس السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع ما يساعد فى طرد سموم وأملاح الفسيخ والرنجة فى شم النسيم، لذا يجب تناوله عقب وجبة الرنجة والفسيخ.

الرنجة والفسيخ

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ

هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها:

شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصي على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.

الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.

تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.

نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.

عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.

تناوله مع الليمون والخضروات

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح. الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.

يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.

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