نصائح مهمة لراحة معدتك في شم النسيم

الرنجة والفسيخ من أكلات شم النسيم الشهيرة التي اعتاد المصريون على تناولها فى هذا اليوم منذ الفراعنة، وهى أكلة مميزة يعشقها الكبار والصغار فى مصر.

والرنجة والفسيخ أكلات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسموم والاملاح ما قد يسبب عسر الهضم والانتفاخات لذا يجب تناولها بحذر.

نصائح مهمة لراحة المعدة فى شم النسيم

ويقول الدكتور عماد خليل استشاري التغذية العلاجية: إن هناك نصائح مهمة يجب اتباعها فى شم النسيم لراحة المعدة وتجنب حدوث أى اضطرابات بالجهاز الهضمي، ومن هذه النصائح:-

عدم الإفطار على الرنجة والفسيخ فى شم النسيم حيث يجب تناول وجبة إفطار عادية وخفيفة فى هذا اليوم وجعل الرنجة والفسيخ على الغداء.

الإكثار من تقديم الخضروات بجانب الرنجة والفسيخ لتسهيل عملية الهضم والشبع بالخضروات بدلا من الشبع بالرنجة والفسيخ.

تناول الفاكهة عقب الرنجة والفسيخ بساعتين على الأقل.

عدم تناول الحلوى يوم شم النسيم.

يجب أن تكون وجبة الغداء مبكرا بحد أقصى الرابعة عصرا حتى يستطيع الجسم والمعدة التخلص من سموم وأملاح الفسيخ.

الإكثار من تناول الماء والمشروبات الدافئة بعد الفسيخ لتسهيل عملية الهضم وتجنب الانتفاخ والإمساك وطرد السموم من الجسم.

عدم تناول القهوة والشاي إلا بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول الرنجة والفسيخ لتجنب عسر الهضم وتجنب ارتفاع ضغط الدم.

عدم تناول المشروبات الغازية بعد الرنجة والفسيخ واستبدالها بعصير الليمون أو البرتقال لتسهيل عمل الجهاز الهضمي وطرد السموم من الجسم وتقوية المناعة.

الإكثار من تناول البصل الأخضر لأنه مضاد قوي للبكتيريا والسموم ويسهل عملية الهضم.

ممارسة رياضة المشي بعد الرنجة والفسيخ لتنظيم عملية الجهاز الهضمي.

عدم الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ فيكفي 150 جرام فقط منهم وذلك لتجنب كمية السموم الموجودة في الرنجة والفسيخ.

نصائح مهمة لراحة المعدة فى شم النسيم

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ

هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الفسيخ فى العيد لتجنب مخاطره، منها:

شراء الفسيخ من مصدر موثوق، احرصي على شراء الفسيخ من محلات معروفة ومرخصة صحيًا، وتجنّب شراءه من الباعة الجائلين أو الأماكن غير المعلومة، لتفادي التعرض للتسمم الغذائي.

الانتباه لرائحة وشكل الفسيخ، الفسيخ الجيد له رائحة مميزة غير نفاذة بشكل زائد، ويجب أن تكون السمكة صلبة نسبيًا وغير لزجة، أي رائحة كريهة أو تغيّر في اللون أو القوام قد تشير إلى فساد السمكة.

تناول كميات معتدلة، ولا تفرط في تناول الفسيخ، لأنه غني بالأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في الكلى، خاصة لمرضى الضغط أو القلب.

نقع الفسيخ قبل تناوله، ويفضل نقع الفسيخ في الماء أو الخل والليمون لبضع ساعات قبل تناوله، مما يساعد في تقليل نسبة الأملاح وقتل البكتيريا.

عدم تناول الفسيخ في حالة الحمل أو ضعف المناعة، والحوامل والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة يُنصح بتجنب تناول الفسيخ تمامًا، لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمم الغذائي.

تناوله مع الليمون والخضروات

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح.

وتناول الفسيخ مع عصير الليمون، والبصل الأخضر، والخس، والجرجير، يساعد على تسهيل الهضم وتقليل التأثير الضار للأملاح. الاحتفاظ بالفسيخ في الثلاجة، حيث يجب حفظ الفسيخ في درجة حرارة منخفضة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، لأن ذلك يساعد على تكاثر البكتيريا الضارة.

يمكنك الاستمتاع بالفسيخ كجزء من تقاليد العيد، لكن الاعتدال واتباع الإرشادات الصحية هو السبيل لتجنب أي مشاكل صحية.

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