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القومي للبحوث يوضح مخاطر تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم (فيديو)

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو
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 مع حلول أعياد شم النسيم، يواصل المصريون الاحتفال بتقاليدهم العريقة، وعلى رأسها تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، إلا أن هذه العادة الغذائية قد تنطوي على مخاطر صحية جسيمة، كما حذر الدكتور محمد حسين عباس، الباحث بالمركز القومي للبحوث.

 

الأضرار الصحية لتناول الرنجة 

 وأوضح الدكتور محمد حسين أن كلًا من الرنجة والفسيخ يحتويان على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشكلات في عضلة القلب والكلى، وكذلك تورم الجسم نتيجة احتباس السوائل.

 

وأشار إلى أن هذه الأنواع من الأسماك قد تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي، التي تسبب نزلات معوية حادة، كما نوه إلى أن الرنجة تحديدًا قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا، التي تمثل خطورة خاصة على النساء الحوامل، إذ قد تؤدي إلى الإجهاض أو تشوهات خلقية في الأجنة.

أضرار تناول الفسيخ

 وأضاف الباحث في حديثه لفيتو أن الفسيخ بخلاف الرنجة، يُخزن في ظروف لا هوائية، مما يجعله عرضة للتلوث ببكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم، وهي نوع من البكتيريا قد تسبب تسممًا عصبيًا شديدًا، وليس فقط تسممًا غذائيًا.

 

مخاطر شوي الرنجة

 وفيما يتعلق بالرنجة، أوضح الدكتور عباس أن طرق تحضيرها مثل الشوي أو القلي قد تؤدي إلى تكوّن مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وهي مواد ثبت علميًا أن التعرض المكثف لها قد يسبب السرطان، كما أن الأسماك الكبيرة الحجم التي تعيش في مياه ملوثة قد تكون محمّلة بعناصر ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

وفي ختام حديثه، شدد الباحث على أهمية توعية المواطنين بمخاطر تناول هذه الأنواع من الأسماك دون التأكد من مصادرها أو طرق تخزينها، خاصة في فترات الأعياد، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة.

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