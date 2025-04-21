الإثنين 21 أبريل 2025
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صحة ومرأة

6 أعراض لو ظهرت عليك بعد أكل الفسيخ يجب الذهاب لأقرب مستشفى

أعراض التسمم
أعراض التسمم

كشفت الدكتورة نيفين نصري أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى دار الشفا بوزارة الصحة، عن عدد من الأعراض إذا ظهرت بعد تناول الفسيخ والرنجة يجب الذهاب لأقرب مستشفى. 

 أعراض التسمم بعد أكل الفسيخ 

وقالت أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي أن هذه الأعراض تشمل: 

١- جفاف بالحلق 

٢- صعوبة في البلع 

٣-قيء مستمر 

٤-ضعف في العضلات 

٥-دوار 

٦- ارتفاع في درجة حرارة الجسم 

الفسيخ والرنجة 
الفسيخ والرنجة 

كانت هيئة الدواء حذرت من أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أهم مخاطر تناول الفسيخ والرنجة تشمل:

١-ارتفاع مستويات ضغط الدم حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​​

٢-اضطرابات الجهاز الهضمي حيث ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالإنتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​​

٣-ضيق التنفس: الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.

٤-الإصابة بمرض البتيوليزم: وهو مرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، ويمكن أن يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويسبب فشل التنفس والوفاة، والمرض يحدث نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة.​​

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أكلات يجب تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ حفاظا على الصحة

أكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.

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