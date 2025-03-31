المخلي مش مضمون، شروط تناول الرنجة والفسيخ في أيام العيد

الرنجة والفسيخ من أكلات عيد الفطر المبارك الشهيرة، حيث اعتاد المصريون تناولها في الأعياد والمناسبات، وهى أكلات يعشقها الكبار والصغار.

والرنجة والفسيخ أسماك مملحة بطريقة فرعونية توارثتها الأجيال عبر التاريخ، ورغم تحذيرات الخبراء منها إلا أن هناك إصرارا على تناولها.

ويقول الدكتور بسمة السباعي خبيرة الطهى الصحى: إن الفسيخ من الأكلات المصرية الشهيرة التى يكثر الإقبال على تناولها فى عيد الفطر المبارك، وهو عبارة عن سمك يتم تمليحه بطرق محددة، وللأسف يمكن أن يفسد الفسيخ سريعا ويصبح ساما، ما يجبرنا على اتباع بعض الشروط عند تناوله للحفاظ على الصحة خاصة أن الفسيخ السام يسبب الوفاة.

شروط تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

وأضافت بسمة، أن من شروط تناول الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر المبارك:

شراء الفسيخ من مكان موثوق فيه وشهير.

ممنوع شراء الفسيخ المخلى لأنه يجب التأكد من أن السمكة سليمة تماما وبالتالى الفسيخ المهلة غير مضمون.

عند شراء الفسيخ والرنجة يجب التأكد من أن الأسماك سليمة تماما لا يوجد بها اى فتحات والعينين سليمة والخياشيم وردية ولا يوجد لون اخضر او ازرق فى لحم الفسيخ بعد فتحه.

شروط تناول الفسيخ

التأكد من عدم وجود مادة بيضاء تشبه البودر فهذا نوع من أنواع العفن.

يجب أن تكون رائحة الفسيخ عادي وليس نفاذة.

يجب بعد شراء الفسيخ وضعه في الفريزر لمدة يومان.

بعدها يتم تنظيف الفسيخ ونقعه فى الزيت والخل والليمون ليلة كاملة فى الثلاجة.

ثم يقدم بعدها بجانب البصل الاخضر والليمون والطحينة والخس والخبز الأسمر.

يجب الإكثار من تناول الخضروات بحانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية وتنظيم عملية الهضم.

يجب تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة خلال أيام العيد لتجنب الأملاح العالية.

يفضل تناول وجبة الفسيخ نهارا حتى الثالثة عصرا وليس بعد ذلك حفاظا على راحة المعدة.

يجب بعد تناول الفسيخ شرب الماء الوفير والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لتنظيم عملية الهضم وطرد السموم والاملاح من الجسم.

يجب الاقلال من تناول الشاى والقهوة مع وجبة الفسيخ لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم وتزيد من احتباس السوائل بالجسم.

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