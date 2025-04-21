الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام حوثي: 6 غارات جوية على محافظة مأرب باليمن

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن الطيران الأمريكي شن 4 غارات على مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

كذلك شنت القوات الأمريكية غارتان جويتان على مواقع للحوثيين بمديرية مجزر في مأرب بـ اليمن.

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية بعد الغارات الأمريكية

وأمس، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات أمريكية.

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية الجوبة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلي شن سلسلة غارات جوية على جزيرة كمران في الحديدة بـ اليمن.

ضحايا الغارات الأمريكية علي اليمن

ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام يمنية، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، إلى 58 قتيلا و126 جريحا.

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

من جهتها، أعلنت واشنطن الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مأرب اليمن العاصمة اليمنية صنعاء الحديدة الغارات الأمريكية علي اليمن

مواد متعلقة

رغم نفي البيت الأبيض، أسرار حرب اليمن تهدد مستقبل وزير الدفاع الأمريكي

إعلام حوثي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بغارة أمريكية بصنعاء

إعلام حوثي: سلسلة غارات أمريكية على جزيرة كمران في الحديدة باليمن

حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية بمنشأة رأس عيسى النفطية في اليمن
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية