الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية بمنشأة رأس عيسى النفطية في اليمن

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن،فيتو

 أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، إلى 58 قتيلا و126 جريحا.

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

 

من جهتها، أعلنت واشنطن امس الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

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