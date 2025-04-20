الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التأمين الصحي وقومي المرأة ينظمان ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

ندوة توعوية حول
ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف، فيتو

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بـ محافظة بني سويف، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، تنظيم ندوة توعوية شاملة لدعم صحة المرأة والصحة الإنجابية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي بـ بني سويف، ونارمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بـ بني سويف.

 

 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف
 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

 

شارك فى الندوة كل من؛ الدكتورة هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة هبة حسن مدير عيادات التأمين الصحي، منسق مبادرة دعم صحة المرأة، الدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى فريق العمل من المبادرة، منهم فاطمة شكري وريهام عاطف.

 

 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

 

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن الندوة استهدفت توعية السيدات بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالفحص المبكر والصحة العامة، لافتة إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تشمل إجراء الفحوصات الطبية للسيدات وتقديم التثقيف الصحي، حيث تم تنظيم العديد من الحملات التوعوية في القرى بهدف تعزيز الوعي الصحي بين السيدات وتشجيعهن على المشاركة في المبادرات للحصول على الرعاية الصحية التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الأسرة.

 

 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف
 ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير إدارة الشئون الطبية بـ التأمين الصحي ببني سويف، أنه خلال الندوة تم فحص 30 سيدة في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو جزء من جهود الدولة لتعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للسيدات في مراحل مبكرة.

 

زواج الأقارب والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

 

كما أكدت الدكتورة هبة حسن، مدير عيادات التأمين الصحي ببني سويف، أن الندوة تناولت عدة محاور هامة تتعلق بصحة المرأة، أبرزها مبادرات الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، مخاطر الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، وأهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة المرأة والأسرة.

 

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا (صور)

تحرير 202 محضر والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في بني سويف

التأمين الصحي ينظم يوما علميا للتوعية بمرض النزيف الدموي في بني سويف

الفرح تحول لمأساة، غرق 4 أطفال في مياه النيل بمركز الفشن ببني سويف

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بحيازة مخدرات وسلاح إلى السجن 3 سنوات

تشييع جثامين 3 من قرية واحدة ضحايا حادث تصادم في بني سويف

إخماد حريق التهم 70 طنًا من محصول الثوم ببني سويف دون خسائر في الأرواح

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حريق دار أيتام قرية إهناسيا الخضراء

إخماد حريق في دار أيتام ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم التأمين الصحي ببني سويف المجلس القومي للمرأة ببني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا (صور)

تحرير 202 محضر والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في بني سويف

التأمين الصحي ينظم يوما علميا للتوعية بمرض النزيف الدموي في بني سويف

الفرح تحول لمأساة، غرق 4 أطفال في مياه النيل بمركز الفشن ببني سويف

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بحيازة مخدرات وسلاح إلى السجن 3 سنوات

تشييع جثامين 3 من قرية واحدة ضحايا حادث تصادم في بني سويف

إخماد حريق التهم 70 طنًا من محصول الثوم ببني سويف دون خسائر في الأرواح
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء المقبل

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والفلفل والخيار في سوق العبور

عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد جدل الهلالي، بيان حاسم من الأزهر للرد على كافة أحكام المواريث

اليوم، نظر دعوى عودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية