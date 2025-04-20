التأمين الصحي وقومي المرأة ينظمان ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بـ محافظة بني سويف، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، تنظيم ندوة توعوية شاملة لدعم صحة المرأة والصحة الإنجابية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي بـ بني سويف، ونارمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بـ بني سويف.

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

شارك فى الندوة كل من؛ الدكتورة هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة هبة حسن مدير عيادات التأمين الصحي، منسق مبادرة دعم صحة المرأة، الدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى فريق العمل من المبادرة، منهم فاطمة شكري وريهام عاطف.

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن الندوة استهدفت توعية السيدات بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالفحص المبكر والصحة العامة، لافتة إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تشمل إجراء الفحوصات الطبية للسيدات وتقديم التثقيف الصحي، حيث تم تنظيم العديد من الحملات التوعوية في القرى بهدف تعزيز الوعي الصحي بين السيدات وتشجيعهن على المشاركة في المبادرات للحصول على الرعاية الصحية التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الأسرة.

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية ببني سويف

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير إدارة الشئون الطبية بـ التأمين الصحي ببني سويف، أنه خلال الندوة تم فحص 30 سيدة في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو جزء من جهود الدولة لتعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للسيدات في مراحل مبكرة.

زواج الأقارب والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

كما أكدت الدكتورة هبة حسن، مدير عيادات التأمين الصحي ببني سويف، أن الندوة تناولت عدة محاور هامة تتعلق بصحة المرأة، أبرزها مبادرات الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، مخاطر الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، وأهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة المرأة والأسرة.

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