محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد أبريل 2025 خلال زيارته لمطرانية ببا، وكان في استقباله نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها، وسط حضور لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة والشماسة، ومشاركة عناصر الكشافة في تنظيم مراسم الدخول.

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

قداس عيد القيامة بمطرانية ببا ببني سويف

وحضر القداس عدد من الشخصيات التنفيذية والأمنية والعسكرية: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب رجال الدين الإسلامي من بيت العائلة وممثلي الأزهر والأوقاف، وقيادات الأحزاب والمجتمع المدني والإعلاميين.

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

وخلال القداس، قدم محافظ بني سويف التهنئة للحاضرين بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعم الخير والفرحة على أبناء الشعب المصري، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيمة الرجاء.. عظة الأنبا اسطفانوس بقداس القيامة

من جانبه، رحّب الأنبا اسطفانوس بـ محافظ بني سويف، والقيادات، مؤكدًا على عمق الوحدة الوطنية، ومثنيًا على جهود الدولة في تحقيق التنمية وحفظ الاستقرار، وتحدث في عظته عن "قيمة الرجاء"، مشيرًا إلى أن الرجوع إلى الله هو طريق النجاة والسعادة الحقيقية.

قيادات بني سويف يشهدون قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ لاحقًا إلى الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف لتهنئة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ومشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بـ عيد القيامة المجيد.

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