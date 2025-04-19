الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يهنئ
محافظ بني سويف يهنئ الأنبا غبريال بعيد القيامة، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد لعام 2025، وذلك في بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة المحافظ لإخوته المسيحيين فرحتهم بهذه المناسبة المباركة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والقساوسة.

 

جانب من قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف
جانب من قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

 

محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة

 

وخلال الزيارة، هنأ محافظ بني سويف الحضور بالعيد، معربًا عن تمنياته بأن يكون عيدًا مليئًا بالبهجة والسعادة لجميع المصريين في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حضر القداس كل من: الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان، رجال الدين الإسلامي، إعلاميي وصحفيي بني سويف، وأعضاء الأحزاب السياسية.

 

جانب من قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف
جانب من قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

 

عظة أسقف بني سويف بقداس عيد القيامة

 

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، عن شكره وتقديره للحضور، مثنيًا على التلاحم الذي يجسد قيم المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري، كما أكد على أهمية الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال بالعيد.

 

وفي عظته، تحدث نيافة الأنبا غبريال عن تعاليم السيد المسيح التي تدعو إلى البر والتقوى والتسامح والمغفرة، مشيرًا إلى أن المغفرة هي السبيل لسلام النفس وغفران الله.

 

وكان محافظ بني سويف قد أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى برقيات تهنئة مماثلة لعدد من القيادات المسيحية في المحافظة وخارجها.

 

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