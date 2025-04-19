تحرير 202 محضر والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومحاربة التلاعب بالأسعار خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تحرير 202 محضر لمخالفات تموينية شملت أسواق ومخابز ومستودعات ومحطات وقود، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان حماية حقوق وصحة المواطنين.

تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والأسواق، في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين من أي مخالفات أو تلاعب بأسعار السلع الأساسية، مشددًا على منع بيع السلع منتهية الصلاحية والغش التجاري.

وأفاد المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، في التقرير الأسبوعي الذي عرضه، بأن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في مجالات متعددة، حيث تم رصد 81 محضرًا مخالفًا في المخابز البلدية التي بلغ عددها 1276 مخبزًا في المحافظة، بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم التزام بعض المخابز بالإعلان عن بيانات التشغيل، كما تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم نظافة المخابز وتصرف بعض المخابز في حصة الدقيق المدعوم وبيعه فى السوق السوداء.

تحرير 55 محضرًا ضد تجار تموينيين

وأشار التقرير إلى استمرار التعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية مثل مباحث التموين والطب البيطري والدمغة والموازين، لضمان الانضباط في الأسواق، وقد قامت المديرية بزيادة حملاتها على البدالين التموينيين لضمان صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع تحرير 55 محضرًا ضد تجار تموينيين لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالصحة العامة والإعلان عن الأسعار.

كما شملت الحملة تفتيشًا على الأسواق العامة، وأسفرت عن تحرير 66 محضرًا مخالفًا ضد بعض المسئولين عن صرف المقررات التموينية الذين تم ضبطهم ،وهم يجمعون السلع المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات تمثلت في بيع أسمدة زراعية مدعمة خارج الجمعيات الزراعية، وبيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، ومخالفات ضد مستودعات غافلة عن الإعلان عن أسعار الأسطوانات، فضلًا عن غلق بعض محطات الوقود وعدم توافر السجلات الخاصة بالمنتجات البترولية.

التموين تحدد مواعيد توريد الأقماح

وفيما يتعلق بالإعداد لموسم توريد الأقماح المحلية لموسم 2025، أكدت مديرية التموين ببني سويف، على استلام المحاصيل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً تحت إشراف اللجان المختصة التي تضم ممثلين عن الزراعة، التموين، وسلامة الغذاء.

وتهدف تلك الجهود إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تنظيم معارض موسمية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السويفية.

تستمر المحافظة في تكثيف هذه الحملات لمواصلة تحقيق الانضباط والعدالة في السوق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

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