التأمين الصحي ينظم يوما علميا للتوعية بمرض النزيف الدموي في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تنظيم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة يومًا علميًا بمناسبة "اليوم العالمي للهيموفيليا" (مرض النزيف الدموي)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف رفع الوعي المجتمعي حول المرض، وتبادل الخبرات العلمية والطبية بشأن طرق التشخيص والعلاج والتعامل مع المصابين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، لدعم الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات.

التأمين الصحي ينظم يوما علميا ببني سويف

وشهد اليوم العلمي مشاركة 43 من الكوادر الطبية شملت أطباء، صيادلة، وفريق التمريض، وذلك بإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وبحضور كل من الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير إدارة الشئون الطبية، والدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب.

وتضمنت الفعاليات محاضرات علمية متميزة ألقاها كل من الدكتور محمد حسين معبد، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بـ جامعة بني سويف، والدكتور أحمد فتحي محمود، رئيس قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بـ بني سويف، تناولت التعريف بالهيموفيليا، وأحدث طرق التشخيص والعلاج، وأهمية التوعية المجتمعية بهذا المرض الوراثي.

التوعية بمرض النزيف الدموي

كما تم عرض عدد من قصص النجاح لأطفال مصابين بالهيموفيليا ممن يتلقون العلاج تحت مظلة التأمين الصحي، وحققوا تحسنًا ملحوظًا في حياتهم اليومية، بفضل الرعاية الطبية المنتظمة والدعم المستمر.

وقد أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرات التوعوية، لما لها من دور كبير في رفع مستوى الوعي، وتخفيف المخاوف لدى المرضى وذويهم، مؤكدين أن اللقاءات العلمية تسهم في تطوير الأداء الطبي وتعزز من البُعد الإنساني في التعامل مع الحالات المزمنة.

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