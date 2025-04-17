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محافظات

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بحيازة مخدرات وسلاح إلى السجن 3 سنوات

مجمع محاكم بني سويف،
مجمع محاكم بني سويف، فيتو

 قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف «الدائرة الأولى مستأنف»، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار عمرو محمد شريف، بتخفيف الحكم الصادر بحق متهم في القضية رقم 10030 لسنة 2024 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2024 كلي بني سويف.

 

3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه

 وقضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف بمعاقب المتهم «رجب م. م. أ» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، وتغريمه 500 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في جوهر الحشيش، إلى جانب حبسه عامًا مع الشغل وتغريمه 5 آلاف جنيه عن حيازته لسلاح ناري غير مرخص من طراز «فرد خرطوش» وطلقتين.

 

تفاصيل العثور على مخدرات وسلاح بحوزة المتهم

وقدمت النيابة العامة ببني سويف، المتهم للمحاكمة على خلفية ضبطه يوم 13 أبريل 2024 بدائرة مركز الواسطى وبحوزته كمية من جوهر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري غير مرخص. وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف، وفي جلسة نظر الاستئناف حضر برفقة دفاعه المحامي راضي سيد عيسى، الذي طالب ببراءة موكله ودفع ببطلان الحكم المستأنف.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، مؤكدة في حيثياتها أنها اطمأنت لأدلة الإثبات المستمدة من أقوال ضابط الواقعة، وتقريري المعمل الكيماوي والجنائي، مشيرة إلى أن إنكار المتهم لا يعدو كونه محاولة للإفلات من العقاب، وأوضحت أن الحكم المستأنف جاء سليمًا من الناحية القانونية، إلا أنها رأت تعديل العقوبة دون المساس بثبوت الاتهام.

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