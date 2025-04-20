محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بفاقوس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل بمبادرة (عيون أطفالنا... مستقبلنا) بمحافظة الشرقية والمقامة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لطلبة المدارس الإبتدائية بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية "الليونز".

توفير نظارات للاطفال

جاء ذلك لتوفير نظارات طبية للأطفال بناء على نتائج الفحص أو توفير خدمات تصحيحية مثل العلاج الطبي أو الجراحي بالمجان، وذلك بمدرسة النصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

الحضور مع محافظ الشرقية بجولته

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

توقيع الكشف الطبى على عدد من الطلاب

تفقد محافظ الشرقية أعمال المبادرة وشهد توقيع الكشف الطبي على عدد من الطلاب، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الأمراض.

الجمعية العالمية لاندية الليونز

أوضح المحافظ أن الشرقية تُعد أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات ( الصحة والسكان، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي)، والجمعية العالمية لأندية الليونز ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بـداية جديدة لبناء الإنسان"، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوى محافظات الجمهورية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تتضمن 3 مراحل المرحلة الأولى يتم خلالها الكشف المبكر على الطلاب بمدارسهم، وتوعية أولياء الأمور والمعلمين، والمرحلة الثانية يتم الإحالة إلى المدارس المركزية لإجراء الكشف المتقدم، وتشخيص الرمد الحبيبي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم تقديم العلاج،

اختيار مدرسة مركزية لكل 40 مدرسة

وذلك من خلال إختيار مدرسة مركزية بالقرب من كل ٤٠ مدرسة مستهدفة لتسهيل الفحوصات الطبية، والمرحلة الثالثة تتضمن تقديم العلاج الدوائي، أو تسليم النظارات الطبية للطلاب المستحقين، أو إحالتهم للعمليات الجراحية في المستشفيات المتفق عليها ضمن المبادرة.

استهداف 657 الف طالب بالمرحلة الابتدائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية استهدفت فحص ٦٥٦ ألف و٩٥٠ طالبًا وطالبة بالمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة، وقامت بتحقيق نسبة تغطية بلغت ١٠٠٪، لافتًا أنه حتى اليوم تم الإنتهاء من فحص عدد 13452 طالب من الحالات الإيجابية، وتم صرف العلاج الدوائي لعدد 1184 طالبًا، وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد 1910 طالبًا، هذا بالإضافة إلى تحويل 92 حالات لإجراء تدخلات جراحية متخصصة داخل مستشفى دار العيون.

محمد رمضان غريب

وأشار محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج إذ يعتبر البصر عند الأطفال هو بوابتهم لإستكشاف العالم وتعلم المهارات الأساسية والحفاظ على صحة عيونهم يساهم في تطورهم العقلي والإجتماعي والذي ينعكس مباشرة على مستقبلهم.

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