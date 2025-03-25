الثلاثاء 25 مارس 2025
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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدارس غرب الزقازيق (صور)

زيارة مفاجئة برمضان
زيارة مفاجئة برمضان لمدارس غرب الزقازيق التعليمية

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فى جولته  الميدانية  المفاجئة  مدرسة الحاج مصطفى عبد العزيز الابتدائية بقرية بهنباى مركز الزقازيق بإدارة غرب الزقازيق التعليمية  للوقوف على متابعة التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو
وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو

وكيل تعليم الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدرسة احمد عرابى في الزقازيق

التزام المعلمين بالقرارات الوزارية 

جاء ذلك بحضور أمجد شرف وكيل إدارة غرب التعليمية حيث تفقد فصول المدرسة لمتابعة  سير العمل وانتظام الدراسة واطمئن على التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة وحرص علي مناقشة  التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وحثهم على الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا على مستقبلهم الدراسي .

 

وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو
وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو

تنفيذ تعليمات الوزارة بممارسة الانشطة 

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية  الرياضية والثقافية والفنية  ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ والطلاب.

وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو
وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو

غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب الفصول 

كما وجه رمضان تعليماته بالتنبيه على الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول واثناء الفسحة  لعدم التزاحم كذلك متابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح  بالإضافة إلى متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مشدداعلى الالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك ومتابعة نسب حضور الطلاب.

وكيل تعليم الشرقية يجري جولة مفاجئة بمدارس فاقوس

توجيهات الوزير وتعليمات المحافظ

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبتعليمات المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية القاضية بضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمحافظة الشرقية عن طريق وكيل اول الوزارة ولجان المتابعة المنتشرة بالاارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو
وكيل اول وزارة تعليم الشرقية بادارة غرب الزقازيق -فيتو

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