وكيل تعليم الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدرسة احمد عرابى في الزقازيق

أجرى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية جولته الميدانية الصباحية المفاجئة بمتابعة مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بإدارة شرق الزقازيق التعليمية للوقوف علي انتظام سير العملية التعليمية والوقوف علي متابعة التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية

رمضان يواصل جولاته لمتابعة مدارس الشرقية -فيتو

متابعة سير العمل بالمدرسة

و تفقد ر مضان فصول المدرسة لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة والوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات والطلاب الطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس موجها تعليمات بمتابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة وان تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولي بينما تكون الامتحانات خلال الحصة الأخيرة

تشكيل لجان متابعة لمراجعة التقيمات

هذا بالإضافة الي تشكيل لجان متابعة لمراجعة التقييمات الأسبوعية وحرص وكيل اول الوزارة علي مناقشة التلاميذ وفيما تم دراسته من المناهج الدراسية وحثهم علي الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي

رمضان يواصل جولاته لمتابعة مدارس الشرقية -فيتو

تنفيذ تعليمات الوزارة

وشدد وكيل اول الوزارة علي ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ والطلاب

متابعة الاشراف اليومى للتلاميذ

كما وجه تعليماته بالتنبيه علي الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول واثناء الفسحة وذلك لعدم التزاحم كذلك متابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح

رمضان يواصل جولاته لمتابعة مدارس الشرقية -فيتو

الالتزام بمواعيد شهر رمضان

بالإضافة الي متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مشدد علي الالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك ومتابعة نسب حضور التلاميذ

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