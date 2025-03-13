الخميس 13 مارس 2025
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وكيل تعليم الشرقية يجري جولة مفاجئة بمدارس فاقوس

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية يجري جولة مفاجئة بمدارس فاقوس

قام  محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولته الميدانية  المفاجئة بمتابعة مدرسة شهداء الكيلانية للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

رمضان يفاجى مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس
رمضان يفاجى مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس

وكيل تعليم الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدرسة احمد عرابى في الزقازيق

الدكتور هانى السعيد 

وذلك للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على متابعة التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية بحضور الدكتور هاني السعيد مدير عام إدارة فاقوس التعليمية 

متابعة فصول المدرسة 

وتفقد رمضان فصول المدرسة لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة والوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليماتوالقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات والطلاب الطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس

رمضان يفاجى مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس
رمضان يفاجئ مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس

 متابعة التقييمات الأسبوعية 

ووجه وكيل أول الوزارة  تعليمات بمتابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة وأن تكون التقييمات جزءا ثابتا من الحصة الأولى بينما تكون الامتحانات خلال الحصة الأخيرة بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة لمراجعة التقييمات الأسبوعية.

رمضان يفاجى مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس
رمضان يفاجئ مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس

مناقشة الطلبة والطالبات 

وحرص رمضان غريب  علي مناقشة الطلاب والطالبات  فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وحثهم علي الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي وشدد علي الالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب

 

تنفيذ تعليمات الوزارة 

وشدد وكيل اول الوزارة علي  تنفيذ تعليمات الوزارة  بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ والطلاب.

رمضان يفاجى مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس
رمضان يفاجئ مدرسة شهداء الكيلانية بفاقوس

متابعة الطلاب أثناء تواجدهم بالفناء 

كما وجه تعليمات بضرورة التنبيه علي الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة لعدم التزاحم  كذلك متابعة أمن البوابة.

 

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة السيدة نفيسة في ههيا

التاكد من غلق أبواب المدرسة 

فضلا عن ضرورة التأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح  بالإضافة إلى متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفني المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ادارة فاقوس التعليمية محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية

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