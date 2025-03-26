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مدير تعليم الشرقية يفاجئ 4 مدارس بالصالحية

تعليم الشرقية:عبداللطيف
تعليم الشرقية:عبداللطيف يفاجئ اربعة مدارس ادارة الصالحية

تفقد اليوم عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية فى زيارة مفاجئة انتظام سير العملية التعليمية بمتابعة مدرسة الشهيد محمد جودة للتعليم الأساسي بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية  وذلك  للوقوف علي انضباط سير الدارسة خلال شهر رمضان وذلك بحضور محمد درهوس مدير عام إدارة الصالحية الجديدةالتعليمية

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تطبيق القرارات المنظمة 

 اطمأن عبداللطيف علي انتظام سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وحرص علي مناقشة واختبار التلاميذ فيما تم دراسته من المقررات الدراسية وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة واختبار شهر مارس 

تفقد مدارس ادارة الصالحية الجديدة 

وتضمنت زيارته تفقد مدارس عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي والشهيد أحمد عبدالرازق للتعليم الاساسي والصالحية الجديدة الرسمية للغات للوقوف علي مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة.

تحديث قوائم الفصول 

كما تابع وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية  تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف فك كثافات الطلاب  والطالبات ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة واطمئن علي انتظام الدراسة داخل الفصول. 

مناقشة الطلاب فيما درس من المقررات 

 كما حرص علي مناقشة واختبار  الطلاب والطالبات فيما تم دراسته من المقررات الدراسية وذلك تنفيذا لتوجيهات  المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية وتعليمات  محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية  القاضية بضرورة انتظام الطلاب والطالبات وحرصهم على  عدم الغياب حرصا  علي مستقبلهم الدراسي. 

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متابعة التقييمات الاسبوعية 

وفي ختام زيارته الميدانية شدد عبد اللطيف علي متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة والاختبار الشهري لشهر مارس وان تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولي بينما يكون الامتحان الشهري خلال الحصة الأخيرة  وجعل المدارس مصدر جذب للتلاميذ والطلاب وتفعيل مبادرة ساعة خير  وعمل مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية مع الالتزام والانضباط في العمل.

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مدرسة الشهيد محمد جودة التعليم الاساسي متابعة سير العملية التعليمية محافظة الشرقية محمد رمضان غريب وكيل اول التربية والتعليم المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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