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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدارس إدارة فاقوس

وكيل مديرية التعليم
وكيل مديرية التعليم بالشرقية يفاجى ست مدارس بفاقوس التعليمية

فاجأ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، عددا من مدارس إدارة فاقوس التعليمية، حيث تفقد مدرسة الهيصمية الثانوية المشتركة حيث اطمئن علي انتظام سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وحرص علي مناقشة واختبار الطلاب والطالبات فيما تم دراسته من المقررات الدراسية و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة ووجه بتفعيل مبادرة ساعة خير لطلاب الشهادة الثانوية.

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متابعة مدى التزام المعلمين 

ثم توجه لمتابعة تفقد مدارس الهيصمية للتعليم الأساسي والهيصمية الاعدادية المشتركة وعمر بن الخطاب الاعدادية بنين ومدرسة فايقة عبد الكريم الابتدائية وغيث الابتدائية التابعة لادارة اقوس التعليمية للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف فك كثافات الطلاب.

متابعة الزيادة والعجز فى هيئات التدريس 

وتابع  عبداللطيف  العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة واطمئن علي انتظام الدراسة داخل الفصول وتحديث قوائم الفصول واعداد الجدول المدرسي وحرص علي مناقشة واختبار الطلاب والطالبات فيما تم دراسته من المقررات الدراسية وحث الطلاب والطالبات علي عدم الغياب حرصا  علي مستقبلهم الدراسي.

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متابعة التقييمات الاسبوعية 

وفي ختام زيارته الميدانية شدد علي متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة وتحليل نتائج الاختبار الشهري لشهر مارس وان تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولي وجزء من الحصة الأخيرة   وجعل المدارس مصدر جذب للتلاميذ والطلاب وتفعيل مبادرة ساعة خير وعمل مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وتدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي علي نماذج الامتحانات بنظام البوكلت المنشورة علي صفحة المديرية.

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عبدالرحمن عبداللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية التعليم الفني مدرسة الهبيصمية الثانوية المشتركة انتظام سير العمل فصول المدرسة

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