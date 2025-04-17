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تشييع جثامين 3 من قرية واحدة ضحايا حادث تصادم في بني سويف

تشييع جنازة ببني
تشييع جنازة ببني سويف، فيتو

شيع أهالي قرية أبشنا التابعة لمركز بني سويف جثامين ثلاثة من أبنائهم الذين لقوا مصرعهم في حادث التصادم المروع بين ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم بعد قرية دنديل.

صلاة جنازة 3 من قرية واحدة ببني سويف

وشارك المئات من المواطنين في تشييع الجثامين وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء والانهيار بين ذوي الضحايا والمشيعين، حيث تم أداء صلاة الجنازة بمسجد القرية قبل دفنهم بمقابر الأسرة.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وهم: طه عبد الكريم أحمد عبد الرحيم 60 سنة، وشوقي أحمد سيد عبد الله 54 سنة، وأحمد زايد عبد الله محمد 45 سنة، وجميعهم من أبناء قرية أبشنا، كما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا من بينهم أطفال ونساء بإصابات متفرقة وكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث سير ببني سويف

والمصابين هم: حنان رزق كردي رزق 40 سنة من قرية أبشنا، مصابة بإصابات بالوجه والرجل اليمنى، يوسف شوقي محمد سيد 14 سنة، طالب، مصاب بكدمات، سلسبيل شوقي محمد سيد 7 سنوات، مصابة بالرجل اليسرى، أحمد محمد صابر عبد الحكيم 24 سنة، سائق الميكروباص، مصاب بإصابات بالوجه وكدمات بالجسم، ومحمد حمادة شعبان عبد العزيز 16 سنة، مصاب بالرجل اليمنى.

كما ضمت قائمة المصابين: سيد ربيع عويس محمد 47 سنة من حاجر بني سليمان، مصاب بكدمات، صباح جمعة عويس محمد 45 سنة من نفس المنطقة، مصابة بالرجل اليمنى، عثمان جابر عبد الحميد 53 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، أحمد محمد جابر 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، أسماء سعد عويس 38 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، عاطف شعبان عبد العزيز 43 سنة، مصاب بسحجات، أحمد زايد عبد الله 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشوقي محمد سيد 54 سنة، مصاب بنفس الإصابة.

بلاغ حادث سير بطريق دنديل ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم بعد قرية دنديل، بدائرة مركز ناصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم ونقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وأكدت المصادر الطبية أن حالة بعض المصابين مستقرة، فيما تم حجز آخرين تحت الملاحظة لإجراء الفحوصات اللازمة والمتابعة الطبية، حيث وجه الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعة حالاتهم بشكل دقيق.

النيابة تصرح بدفن جثامين الضحايا الثلاث

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في ملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت التصريح بدفن الجثامين عقب مناظرتها طبيًا بمعرفة مفتش الصحة المختص.

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