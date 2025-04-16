الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق التهم 70 طنًا من محصول الثوم ببني سويف دون خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ببني سويف، فيتو

تمكنت  قوات الحماية المدنية بمركز إهناسيا من إخماد حريق هائل اندلع في "جرن ثوم" يضم نحو 70 طنًا من المحصول، بقرية بني هاني التابعة لمجلس قروي قاى، بـ محافظة بني سويف وذلك بجوار مدرسة قاى الإعدادية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ حريق في إهناسيا ببني سويف

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف قد تلقى بلاغًا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق مفاجئ في تشوين خاص بالثوم، مملوك للمواطن أحمد علي رجب وآخرين وعلى الفور، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، بينما هرعت 3 سيارات إطفاء من وحدات الحماية المدنية بقرى قاي والعواونة وطما فيوم بمركز إهناسيا إلى موقع البلاغ.

السيطرة على حريق ببني سويف

وشهد موقع الحريق تواجدًا ميدانيًا لرئيس مجلس قروي قاى، الذي تابع عمليات الإطفاء لحظة بلحظة حتى تمت السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل أو المنشآت المجاورة، خاصة مدرسة قاى الإعدادية من جانبه، وجّه العميد أحمد علاء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق.

وقد باشرت النيابة العامة ببني سويف تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه، مع استدعاء أصحاب التشوين لسماع أقوالهم.

 

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حريق دار أيتام قرية إهناسيا الخضراء

إخماد حريق في دار أيتام ببني سويف

مصرع 3 من تجار المخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

الفرح تحول لمأتم، مصرع شاب في حادث سير بموكب زفاف شقيقه ببني سويف

الإسعاف تنقل سائق وتباع من مكان حادث تفحم سيارة بطريق بني سويف - الزعفرانة (فيديو)

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

تحرير170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حريق دار أيتام قرية إهناسيا الخضراء

إخماد حريق في دار أيتام ببني سويف

مصرع 3 من تجار المخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

الفرح تحول لمأتم، مصرع شاب في حادث سير بموكب زفاف شقيقه ببني سويف

الإسعاف تنقل سائق وتباع من مكان حادث تفحم سيارة بطريق بني سويف - الزعفرانة (فيديو)

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية