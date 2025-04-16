إخماد حريق التهم 70 طنًا من محصول الثوم ببني سويف دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز إهناسيا من إخماد حريق هائل اندلع في "جرن ثوم" يضم نحو 70 طنًا من المحصول، بقرية بني هاني التابعة لمجلس قروي قاى، بـ محافظة بني سويف وذلك بجوار مدرسة قاى الإعدادية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ حريق في إهناسيا ببني سويف

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف قد تلقى بلاغًا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق مفاجئ في تشوين خاص بالثوم، مملوك للمواطن أحمد علي رجب وآخرين وعلى الفور، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، بينما هرعت 3 سيارات إطفاء من وحدات الحماية المدنية بقرى قاي والعواونة وطما فيوم بمركز إهناسيا إلى موقع البلاغ.

السيطرة على حريق ببني سويف

وشهد موقع الحريق تواجدًا ميدانيًا لرئيس مجلس قروي قاى، الذي تابع عمليات الإطفاء لحظة بلحظة حتى تمت السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل أو المنشآت المجاورة، خاصة مدرسة قاى الإعدادية من جانبه، وجّه العميد أحمد علاء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق.

وقد باشرت النيابة العامة ببني سويف تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه، مع استدعاء أصحاب التشوين لسماع أقوالهم.

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