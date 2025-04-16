الأربعاء 16 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حريق دار أيتام قرية إهناسيا الخضراء

وكيل تضامن بني سويف
وكيل تضامن بني سويف يزور دار الايتام، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة نشوب حريق محدود في إحدى غرف دار الأيتام بقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، صباح اليوم، حيث استقبل البلاغ عن الحادث مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة.

 

تفاصيل حريق دار أيتام ببني سويف

 

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث وتعاملت بسرعة وكفاءة مع الحريق، وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين أبناء الدار، وعددهم 12 طفلًا، وجميعهم بخير ولم يتأثروا بالواقعة، بفضل التواجد السريع للجهاز التنفيذي في محيط الدار.

 

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق كان محدودًا للغاية، واقتصر على إحدى غرف الإقامة، نتيجة عبث أحد الأطفال بعود كبريت حصل عليه خلسة من المطبخ، ما أدى إلى احتراق جزء من الحائط وتلف مرتبة وبعض المفروشات فقط.

 

محافظ بني سويف يوجه وكيل التضامن

 

وكلف محافظ بني سويف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي"رأفت السمان"، وفريق وحدة نجدة الطفل بديوان عام المحافظة، بزيارة الدار فورًا، للوقوف على أحوال الأبناء وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من سلامتهم النفسية والجسدية، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

وفي سياق متصل، وجه محافظ بني سويف، اللجنة الميدانية المختصة بذلك برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم مديرية التضامن الاجتماعي، وحدة نجدة الطفل، الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الحماية المدنية، للقيام بزيارات دورية ومستمرة لكافة دور الأيتام والرعاية على مستوى المحافظة، والتأكد من  استمرار توافر اشتراطات ومعايير الحماية المدنية، مع إعداد تقارير دورية بذلك حفاظًا على أمن وسلامة الأبناء.

 

وأكد محافظ بني سويف، على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة أوضاع دور الرعاية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، مشيدًا بسرعة تدخل الحماية المدنية والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية الذي ساهم في احتواء الموقف في لحظاته الأولى.

 

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