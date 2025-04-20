الخارجية القطرية: نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة

نقلت وكالة "إف ب" عن وزير الدولة بالخارجية القطرية، محمد الخليفي قوله: نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات.



محاولات إحياء اتفاق غزة

وقال محمد الخليفي: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك، والانتقادات التي نسمعها من نتنياهو تكون غالبا مجرد ضجيج.



وأضاف: نرفض مزاعم نتنياهو بشأن قيام قطر بالتحريض في الجامعات الأمريكية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.



نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا

وزعم نتنياهو، أن:حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو: إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى.

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