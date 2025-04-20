الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية القطرية: نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت وكالة "إف ب" عن وزير الدولة بالخارجية القطرية، محمد الخليفي قوله: نعمل لإحياء الاتفاق بشأن غزة وملتزمون بذلك رغم الصعوبات.


محاولات إحياء اتفاق غزة 

وقال محمد الخليفي: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض وهناك أرواح على المحك، والانتقادات التي نسمعها من نتنياهو تكون غالبا مجرد ضجيج.

txt

عاملون بالمجال الإنساني: المجاعة في غزة باتت أشد وطأة


وأضاف: نرفض مزاعم نتنياهو بشأن قيام قطر بالتحريض في الجامعات الأمريكية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا، ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا.


نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة مختطفينا

وزعم نتنياهو، أن:حماس رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة إسرائيل، مدعيا أنها  رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى.

وادعى نتنياهو: إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها وإذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه ولهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة نتنياهو قطر وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي

مواد متعلقة

عاملون بالمجال الإنساني: المجاعة في غزة باتت أشد وطأة

14 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر اليوم
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية