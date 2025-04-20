عاملون بالمجال الإنساني: المجاعة في غزة باتت أشد وطأة

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن منظمة أوكسفام وعاملين بالمجال الإنساني قولهم: معظم الأطفال في غزة يعيشون الآن على أقل من وجبة طعام واحدة في اليوم.



المجاعة في قطاع غزة

وأكدت منظمة أوكسفام، أن المجاعة في غزة باتت أشد وطأة على السكان من الغارات الجوية.

وفي السياق ذاته، قال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له: إن مليون شخص في غزة، معظمهم نازحون، بلا مصدر دخل يعتمدون كليا على المساعدات.

تراجع مخزون الغذاء في قطاع غزة

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أنه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من سكان القطاع معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها: إن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب.

أزمة إنسانية كبيرة يمر بها قطاع غزة

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ بدء شهر رمضان الكريم ومنع دخول المساعدات الإنسانية من المعابر إلى القطاع.

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