المعارضة الإسرائيلية توجه انتقادات حادة للمتحدث باسم نتنياهو لهذا السبب

انتقدت المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بشدة تصريحات للمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا يمكن التوصل إلى صفقة تعيد كل المحتجزين في غزة دفعة واحدة، لأن ذلك يحقق مطالب حركة حماس بإنهاء الحرب.

هجوم على تصريحات المتحدث باسم نتنياهو

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: إن تصريحات الناطق باسم نتنياهو اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة "الرهائن".

وأضاف لبيد أن على نتنياهو توضيح ما إذا كان الناطق باسمه يتحدث من تلقاء نفسه، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يعتذر نيابة عنه.

ومن جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى بغزة إنها تلفت نظر نتنياهو والناطق باسمه إلى أن أغلب الإسرائيليين مع إعادة المحتجزين مقابل إنهاء الحرب.

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