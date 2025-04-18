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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر قولها: إن مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة

 جهود الوساطة المصرية القطرية تتواصل من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني

وأضافت المصادر: أن حماس لا تزال تدرس جميع المقترحات المقدمة من الوسطاء، مشيرة إلى أن جهود الوساطة المصرية القطرية تتواصل من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية  لقطاع غزة.

وبالأمس الخميس، قال رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية: "عملنا لأكثر من عام ونصف العام من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة".

خليل الحية: عملنا لأكثر من عام ونصف العام من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة

وأضاف خليل الحية، أن نتنياهو وحكومته انقلبوا على اتفاق وقف إطلاق النار قبل انتهاء المرحلة الأولى منه، مشيرا إلى أن الوسطاء عادوا للتواصل معنا لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتنياهو.

وتابع: وافقنا على مقترح الوسطاء نهاية شهر رمضان رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي، ونتنياهو رد على مقترح الوسطاء بمقترح يحمل شروطا تعجيزية ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من غزة.

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غزة حماس نتنياهو

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