إخماد حريق في دار أيتام ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، على حريق اندلع داخل دار للأيتام بقرية إهناسيا الخضراء، والمكون من 4 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي نشأ في أحد السريرين بالغرفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

بلاغ حريق دار ايتام ببني سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل مبنى دار الأيتام، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى توجيه فرق الإنقاذ إلى موقع الحريق بسرعة، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق والمباني المجاورة.

وبذلت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف، جهودًا كبيرة في التعامل مع الحريق، حيث تم إخلاء المكان من الأطفال والعاملين حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن المبنى كإجراء احترازي، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الموقع لمنع اقتراب المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء والتبريد.

حريق بسبب ماس كهربائي ببني سويف

وتواصل فرق الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف، أعمال التبريد داخل الطابق الذي اندلعت فيه النيران، لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات الأولية في الواقعة، والتي أشارت إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

يُذكر أن هذا التدخل السريع أسهم في احتواء الحريق ومنع وقوع كارثة إنسانية، وسط إشادة من الأهالي بسرعة الاستجابة والتعامل الفعال من قبل قوات الدفاع المدني والجهات المعنية.

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