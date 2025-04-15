مصرع 3 من تجار المخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

لقيت 3 عناصر إجرامية مصرعها في تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية ببني سويف، أثناء عملية القبض عليهم لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الآيس والحشيش والبانجو" بمنطقة بياض العرب ببني سويف.

بلاغ عن بؤرة إجرامية ببني سويف

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية ببني سويف، عن قيام 3 أشخاص وآخرين، بمحاولة تكوين بؤرة إجرامية ببياض العرب بدائرة مركز بني سويف، عن طريق الاتجار بالمواد المخدرة بأنواعها المختلفة، وترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق أمني استهدف مكان اختباء العناصر الإجرامية، وأثناء محاولة ضبطهم تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، هم: "محمد م. ح." 27 عامًا، وشهرته "المنجد" و"محمد م. ف." 33 عامًا، و"محمد أ. ر." 25 عامًا، جميعهم يقيمون بياض العرب ببني سويف.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات

وأثناء تفتيش مكان اختبائهم ضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة "الآيس والحشيش والبانجو" ، و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط العناصر الخطرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

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