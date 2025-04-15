الفرح تحول لمأتم، مصرع شاب في حادث سير بموكب زفاف شقيقه ببني سويف

لقى شاب مصرعه بـ محافظة بني سويف، إثر حادث سير أثناء زفاف شقيقه الأكبر، بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" وأصيب آخر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير أمام قرية النويرة بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" نتج عنه وفاة شاب وإصابة آخر، أثناء مشاركتهما في حفل زفاف.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الشاب "رفعت سعد أحمد" 20 عاما، مقيم قرية النويرة، اثناء مشاركته في موكب زفاف شقيقه الأكبر "حسام"، حيث اصطدمت سيارة ملاكي كان يستقلها بـ تروسيكل ما أدى لوفاته وإصابة آخر.

حفل زفاف يتحول لمأتم ببني سويف

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفى إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، فيما نُقل الشاب المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وجارٍ إنهاء إجراءات استصدار تصريح دفن جثة المتوفي بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية النويرة، الذين لم يتخيلوا أن ينقلب الفرح إلى مأتم في لحظات، وأن يُزف أحد أبناء القرية إلى مثواه الأخير بدلًا من مشاركته في زفاف شقيقه.

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