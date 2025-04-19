أخبار الفن اليوم: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية 2025.. مهرجان أسوان يكرم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيِه.. وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية لعام 2025.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق)، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه القادم.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق).

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، تفاصيل آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة، قائلًا: "كان بيجهز نفسه للسفر علشان يحج وكنا قاعدين مع بعض قبل وفاته بيوم.. وكلامه كله عن فرحته بأنه رايح يحج".

قال الفنان محمد جمعة إن وفاة الفنان سليمان عيد كانت صدمة كبيرة للوسط الفني، مؤكدًا: "الحزن حالة عامة بيننا كلنا، سليمان عيد مكنش مجرد شخص عادي أعرفه، ده عشرة أكتر من 25 سنة وصديق غالي جدا على قلبي، وبنعزي نفسنا وبنعزي كمان أحمد السقا، لأن علاقتهم كانت عائلية وقريبين جدا من بعض".

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، والتي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على رحيلها.

قالت الإعلامية مها الصغير: إن علاقة الفنان الراحل سليمان عيد بزوجها الفنان أحمد السقا كانت قوية وبها الكثير من التفاصيل الإنسانية.

يعرض في دور العرض السينمائي فيلم استنساخ الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي.

أكدت وزارة الثقافة، أنها تتابع عن كثب أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب، وذلك عقب تأخر شركة الشحن التي تعاقد معها اتحاد الناشرين المصريين، باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لإصدارات الناشرين المشاركين في المعرض.





أعلن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة، عن تنظيم ورشة “سينما الأطفال” بإشراف هاجر البدري “مديرة مشروع سينما الأطفال” وذلك ضمن فعاليات المهرجان خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2025.





حقق فيلم فار بـ 7 ترواح إيرادات هزيلة بلغت 22.545 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس الجمعة.





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