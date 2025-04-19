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ثقافة وفنون

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف تفاصيل ورشة سينما الأطفال

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، فيتو

أعلن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة، عن تنظيم ورشة “سينما الأطفال” بإشراف هاجر البدري “مديرة مشروع سينما الأطفال” وذلك ضمن فعاليات المهرجان خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2025.

ويضم فريق تدريب الورشة كل من: “الكاتب محمد كسبر مدرب ورشة الكتابة، المخرج أحمد سمير مدرب الإخراج والتصوير، صانعة المحتوى ملك حسين مدربة المونتاج”.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد أعلنت في وقت سابق عن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من المهرجان.

 

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