محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا حقيقيا وقلوبنا حزينة عليه

قال الفنان محمد جمعة إن وفاة الفنان سليمان عيد كانت صدمة كبيرة للوسط الفني، مؤكدًا: "الحزن حالة عامة بيننا كلنا، سليمان عيد مكنش مجرد شخص عادي أعرفه، ده عشرة أكتر من 25 سنة وصديق غالي جدا على قلبي، وبنعزي نفسنا وبنعزي كمان أحمد السقا، لأن علاقتهم كانت عائلية وقريبين جدا من بعض".

التزامه الديني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي أن الفنان سليمان عيد كان من الشخصيات التي لا يختلف عليها أحد، مشيرًا إلى التزامه الديني وحرصه على عمل الخير دائمًا وهو ما جعله قريبًا من الجميع، قائلًا: "سليمان عيد عمره ما أذى حد، ولا زعل حد منه خالص، وكان ملتزما وبيعمل خير كتير من غير ما حد يحس بيه".

وأشار الفنان محمد جمعة إلى أن صفات الراحل لو أصبحت سائدة بين الناس، لتغير حال المجتمع للأفضل.

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