السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا حقيقيا وقلوبنا حزينة عليه

سليمان عيد، فيتو
سليمان عيد، فيتو

قال الفنان محمد جمعة إن وفاة الفنان سليمان عيد كانت صدمة كبيرة للوسط الفني، مؤكدًا: "الحزن حالة عامة بيننا كلنا، سليمان عيد مكنش مجرد شخص عادي أعرفه، ده عشرة أكتر من 25 سنة وصديق غالي جدا على قلبي، وبنعزي نفسنا وبنعزي كمان أحمد السقا، لأن علاقتهم كانت عائلية وقريبين جدا من بعض". 

 

التزامه الديني

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي أن الفنان سليمان عيد كان من الشخصيات التي لا يختلف عليها أحد، مشيرًا إلى التزامه الديني وحرصه على عمل الخير دائمًا وهو ما جعله قريبًا من الجميع، قائلًا: "سليمان عيد عمره ما أذى حد، ولا زعل حد منه خالص، وكان ملتزما وبيعمل خير كتير من غير ما حد يحس بيه". 

 

وأشار الفنان محمد جمعة إلى أن صفات الراحل لو أصبحت سائدة بين الناس، لتغير حال المجتمع للأفضل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سليمان عيد وفاة سليمان عيد جنازة سليمان عيد الفنان محمد جمعة

مواد متعلقة

مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بزوجها أحمد السقا
ads

الأكثر قراءة

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

"محدش يقول مبروك"، تعليق مثير من عضو مجلس الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

إعلام حوثي: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تزامنا مع عودة العمل به، ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد .. اعرف رد العلماء

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية