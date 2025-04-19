مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيِه

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، والتي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على رحيلها.

المخرجة إليزابيث فرانيِه

وتعد إليزابيث فرانْيِه من أبرز مخرجات الأفلام الوثائقية في أوروبا، وهي من من مواليد 1979. وعُرضت أفلامها ونالت جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كوبنهاجن السينما الوثائقي الدولي، ومهرجان سالونيك الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان سلام دانس السينمائي، ومهرجان DMZ للأفلام الوثائقية، ومهرجان كراكوف، وقد حاز فيلمها الوثائقي "العلاج الحميمي" (2022) على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية.. كما حصل فيلمها "اعترافات الطريق السريع" (2017) على جائزة الأكاديمية الهولندية.

وتعمل فرانْيِه أيضًا كمنسّقة لبرامج التأثير، ومستشارة، ومدرّبة لصنّاع الأفلام، وهي خريجة ورشة IDFA Kids & Docs وأكاديمية IDFA، وبرنامج Les Nuits en Or التابع لأكاديمية سيزار.

وتتميز أفلام فرانْيِه بالطابع الشخصي، حيث تسرد قصصًا مؤثرة لأشخاص "عاديين" تعكس واقع المجتمع اليومي، ومن خلال أسلوبها الرقيق والمائل إلى الكوميديا الخفيفة، تطرح أسئلة جدية حول الصراعات التي نواجهها جميعًا في حياتنا.

يذكر أن مهرجان أسوان يكرم أيضا في حفل الافتتاح النجمة السورية كندة علوش.

وتعقد الدورة التاسعة برعاية، وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان.

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