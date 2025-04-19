مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بزوجها أحمد السقا



قالت الإعلامية مها الصغير: إن علاقة الفنان الراحل سليمان عيد بزوجها الفنان أحمد السقا كانت قوية وبها الكثير من التفاصيل الإنسانية.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "كان على طول قاعد عندنا في البيت هو وعيلته كلها، وكانت علاقتنا كويسة جدًا ومن أقرب الناس للسقا.

وتابعت: يشهد ربنا، عمري ما شوفت منه حاجة وحشة ولا حد زعل منه، فعلا كان ابن موت".

وفاة سليمان عيد

وغيب الموت الفنان سليمان عيد صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 64 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.