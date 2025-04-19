القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية لعام 2025

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق)، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه القادم.

جوائز الدولة التقديرية



واشتملت القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة التقديرية



في مجال الفنون: وتتضمن ثلاث جوائز قيمة كل جائزة منهم 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وتم ترشيح:

المصور السينمائي/ سمير فرج

المخرج المسرحي/ شاكر عبد اللطيف

الفنان التشكيلي/ عبد الوهاب عبد المحسن

الفنان التشكيلي/ عوض الشيمي

الفنان التشكيلي/ مجدي عبد العزيز

المهندس المعماري/ محمد سامح

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في مجال الآداب: وتتضمن ثلاث جوائز قيمة كل جائزة منهم 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وتم ترشيح:

الشاعر/ أحمد الشهاوي

د/ خيري دومة

السيناريست/ عبد الرحيم كمال

الكاتبة/ فاطمة المعدول

الشاعر/ ماجد يوسف

الروائى/ مصطفى نصر

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في مجال العلوم الاجتماعية: وتتضمن أربع جوائز قيمة كل جائزة منهم 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وتم ترشيح:

د/ إبراهيم العناني

د/ أمين لطفي

د/ أنس جعفر

د/ عاطف منصور

د/ محمد الخزامي

د/ محمد سامح عمرو

د/ منى حجاج

د/ نيفين مسعد



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