السبت 19 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

وزارة الثقافة تتابع أزمة مشاركة إصدارات الناشرين فى معرض الرباط الدولي

وزارة الثقافة المصرية
وزارة الثقافة المصرية

أكدت وزارة الثقافة، أنها تتابع عن كثب أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب، وذلك عقب تأخر شركة الشحن التي تعاقد معها اتحاد الناشرين المصريين، باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لإصدارات الناشرين المشاركين في المعرض.

وأكدت وزارة الثقافة في بيان رسمي، أن الإجراءات اللوجيستية الخاصة بمشاركة دور النشر المصرية في المعارض الدولية، وفي مقدمتها شحن الكتب، تُعد من الاختصاصات الأصيلة لاتحاد الناشرين المصريين، الذي يتولى مسؤولية التعاقد مع شركات الشحن والتنسيق مع إدارات المعارض.

ويُجري الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اتصالات مكثفة لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على حلها، كما يعتزم عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي اتحاد الناشرين المصريين فور عودته من المغرب، لبحث أسباب التأخير وتداعياته، ووضع آليات تحول دون تكراره مستقبلًا.

وأكد أحمد هنو وزير الثقافة، أنه تم التنسيق مع السلطات المغربية المعنية لتسهيل خروج شحنة الكتب المصرية فور وصولها إلى الرباط خلال الأسبوع الجاري، بما يضمن مشاركتها في فعاليات المعرض دون مزيد من التأخير، في إطار الحرص على ضمان تمثيل مشرف للنشر المصري في هذا الحدث الثقافي العربي المهم.

وشددت وزارة الثقافة على إيمانها بحرية واستقلالية الاتحادات المهنية في إدارة شؤونها، على أن يتم ذلك بما يصون صورة مصر الثقافية ويعكس مكانتها الريادية. كما تؤكد الوزارة التزامها بدعم الناشرين المصريين وتعزيز حضور الكتاب المصري في الساحة الثقافية العربية والدولية.

 

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