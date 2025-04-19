محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، تفاصيل آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة، قائلًا: "كان بيجهز نفسه للسفر علشان يحج وكنا قاعدين مع بعض قبل وفاته بيوم.. وكلامه كله عن فرحته بأنه رايح يحج".

وأضاف محمد عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، أن خبر وفاة الفنان سليمان عيد جاء في الصباح من خلال شقيقه، متابعًا: "صحيت على الخبر الصعب، لاقيت أخويا بيقولي البقاء لله في عم سليمان مكنتش مصدق ولحد دلوقتي مش قادر أقتنع".

وتابع: "عم سليمان عيد كان من أطيب الناس، عمره ما طلب حاجة، وكان أول الداعمين لينا في بداية مشوارنا في مسرح مصر، وكان بيعمل كل حاجة لوجه الله".

حب الجميع لـ سليمان عيد

وأشار الفنان محمد عبد الرحمن إلى أن الفنان سليمان عيد كان محبوبًا من الجميع، ولم يكن له أي عداوات في الوسط الفني أو خارجه، قائلًا: "مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه، كان بيضحك في وش أي حد حتى لو حد هزر عليه بسخافة، وعمرنا ما سمعنا حد بيقول كلمة وحشة في حقه، كان إنسان سيرته دايما طيبة".

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