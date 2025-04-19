22.5 ألف جنيه أمس، ضعف الإيرادات يهدد فيلم فار بـ7 ترواح

حقق فيلم فار بـ 7 ترواح إيرادات هزيلة بلغت 22.545 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس الجمعة.

وأصبح فيلم فار بـ7 ترواح الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فتحي، مهددا بالرفع من دور العرض السينمائية بسبب ضعف الإيرادات التي يحققها.

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما منهم أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

كما يشهد موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام عرض فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

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