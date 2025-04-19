السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

22.5 ألف جنيه أمس، ضعف الإيرادات يهدد فيلم فار بـ7 ترواح

فار بـ7 ترواح
فار بـ7 ترواح

 حقق فيلم فار بـ 7 ترواح إيرادات هزيلة بلغت 22.545 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس الجمعة.

 وأصبح  فيلم فار بـ7 ترواح الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فتحي، مهددا بالرفع من دور العرض السينمائية بسبب ضعف الإيرادات التي يحققها.

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح 

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما منهم أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

كما يشهد موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام عرض فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فار ب7 أرواح إيرادات فار ب7 ارواح أحمد فتحي
ads

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار في مصر صباح اليوم السبت

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

القومي للبحوث يوضح مخاطر تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم (فيديو)

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تفاصيل وفاة نجم منتخب كرواتيا السابق في حادث سير

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

المزيد
الجريدة الرسمية