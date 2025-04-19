السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد وفاته، سليمان عيد يتصدر تريند اليوتيوب بهذا الفيديو

سليمان عيد
سليمان عيد

 تصدر الفنان سليمان عيد، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، رغم وفاته صباح أمس الجمعة. 

في هذا السياق، أعاد الجمهور، نشر آخر لقاء تلفزيوني للفنان سليمان عيد، والذي كان مع الفنان حسن عسيري، في برنامج “بروود كاست” الذى حاول إيقاعه في مقلب كوميدي.

 

وعلق الجمهور على اللقاء، حيث قال البعض إن طريقته كانت غير متوقعة، بسبب رد فعله، وقال البعض الآخر، إن الفنان سليمان عيد “فنان محترم ولم يحرج المذيع بسبب المقلب”.

 

على جانب آخر، روى الفنان صلاح عبد الله، قصة علاقته مع الفنان الراحل سليمان عيد كاشفًا سبب انهياره خلال حضوره مراسم تشييع جنازته.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة".

 

وأضاف: "المفاجأة صعبة، ده عشرة تجاوزت 45 سنة، من أيام ما كنت أخرج مسرحيات في الجامعة، وكان هو في خطواته الأولى، وبعدها عشرة الاحترام والصداقة والجيرة، سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ والصديق".

 

وتابع: "آخر مرة سمعت صوته للأسف كانت من حوالي أسبوع أو 10 أيام، ودي تعتبر فترة طويلة بيني وبينه، واللي وجع دماغي شريط الذكريات، وهو شاب صغير أيام الهواية، وتجهيز مسرحيات لمسابقات الجامعة".

واستطرد: "كان عنده حضور وبديهة قوية، لدرجة إن أعمال فنية كثيرة كانت تستعين بسليمان عيد في تركيبة القفشات الكوميدي، وكان صانع كاركترات وعمل أدوار صغيرة كثيرة، ارتاح ربنا يصبر أهله".

 

وفاة الفنان سليمان عيد

 وتوفي الفنان سليمان عيد صباح أمس الجمعة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة داخل منزله، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد، لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.

وشيع عدد كبير من الفنانين  جثمان الفنان الراحل سليمان عيد لمثواه الأخير في مدافن العائلة، بعد صلاة الجمعة أمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعلامي عمرو أديب الفنان الراحل سليمان عيد الفنان سليمان عيد الفنان صلاح عبد الله برنامج الحكاية توقف عضلة القلب

مواد متعلقة

صلاح عبد الله عن انهياره في جنازة سليمان عيد: عشرة 45 سنة وشريط الذكريات وجع دماغي (فيديو)

أوس أوس باكيا على سليمان عيد: مات صايم وكنا هنصلي الجمعة سوا وما كنتش أعرف إنه مدي ميعاد لمصر كلها
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم السبت 19 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية