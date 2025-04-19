قوائم المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب لعام 2025

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق).

والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه القادم، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين

في مجال الفنون تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية؛ وتم ترشيح:

د. صالح لمعي مصطفى نظمي.

د. طارق رجب يوسف زبادي.

في مجال الآداب وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية؛ وتم ترشيح:

د. أحمد إبراهيم درويش.

المرحوم الروائى/ محمد جبريل

في مجال العلوم الاجتماعية تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية؛ وتم ترشيح

د. أحمد عبد الله زايد.

د. أحمد يوسف أحمد.

ثانيًا: القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان التشكيلي/ سليمان منصور - فلسطين.

الموسيقار/ قتيبة النعيمى - العراق.



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