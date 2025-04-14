الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسعاف تنقل سائق وتباع من مكان حادث تفحم سيارة بطريق بني سويف - الزعفرانة (فيديو)

تفحم سيارة بطريق
تفحم سيارة بطريق بني سويف الزعفرانة

حصلت "فيتو" على فيديو يرصد لحظة نقل مصابين جراء حادث تفحم شاحنة بالكامل "سيارة نقل تقيل" إثر انقلابها بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة"، ما أدى إلى إصابة السائق ومساعده (التباع) بإصابات متفرقة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إنقلاب سيارة بطريق بني سويف الزعفرانة

وكان اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث في الاتجاه القادم من البحر الأحمر، وتضمن البلاغ وجود مصابين واندلاع النيران بالمركبة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الشاحنة نتيجة تسرب مواد قابلة للاشتعال، وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومساعده بإصابات وُصفت بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.

الإسعاف تنقل مصابي حادث الزعفرانة

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة واشتعالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة بـ بني سويف التحقيق في ملابسات الحادث، كما تم الاستعانة بونش لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق.

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

تحرير170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ أحد الشعانين، الأنبا غبريال: نصلي من أجل سلام مصر (صور)

السجن المؤبد عقوبة لمتهم عُثر بحوزته على 8 قطع حشيش ببني سويف

غرق طفلين في بيارة ري أرض زراعية ببني سويف

حريق يلتهم منزلا بقرية الكوم الأحمر ببني سويف دون خسائر

السيطرة على حريق داخل كشك في شارع عبد السلام عارف ببني سويف دون إصابات

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

تحرير170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ أحد الشعانين، الأنبا غبريال: نصلي من أجل سلام مصر (صور)

السجن المؤبد عقوبة لمتهم عُثر بحوزته على 8 قطع حشيش ببني سويف

غرق طفلين في بيارة ري أرض زراعية ببني سويف

حريق يلتهم منزلا بقرية الكوم الأحمر ببني سويف دون خسائر

السيطرة على حريق داخل كشك في شارع عبد السلام عارف ببني سويف دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف طريق الزعفرانة اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

تحرير170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ أحد الشعانين، الأنبا غبريال: نصلي من أجل سلام مصر (صور)

السجن المؤبد عقوبة لمتهم عُثر بحوزته على 8 قطع حشيش ببني سويف

غرق طفلين في بيارة ري أرض زراعية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

أول تحرك من الأهلي لتجهيز زيزو لمونديال الأندية

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويج للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

رسالة قوية من أمير قطر للرئيس السيسي

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية