الإسعاف تنقل سائق وتباع من مكان حادث تفحم سيارة بطريق بني سويف - الزعفرانة (فيديو)

حصلت "فيتو" على فيديو يرصد لحظة نقل مصابين جراء حادث تفحم شاحنة بالكامل "سيارة نقل تقيل" إثر انقلابها بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة"، ما أدى إلى إصابة السائق ومساعده (التباع) بإصابات متفرقة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إنقلاب سيارة بطريق بني سويف الزعفرانة

وكان اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث في الاتجاه القادم من البحر الأحمر، وتضمن البلاغ وجود مصابين واندلاع النيران بالمركبة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الشاحنة نتيجة تسرب مواد قابلة للاشتعال، وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومساعده بإصابات وُصفت بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.

الإسعاف تنقل مصابي حادث الزعفرانة

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة واشتعالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة بـ بني سويف التحقيق في ملابسات الحادث، كما تم الاستعانة بونش لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق.

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