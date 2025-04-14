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كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن فحص وتوفير العلاج لـ1050 حالة في 6 تخصصات طبية خلال قافلة طبية استهدفت قرية التضامن بمركز سمسطا، وذلك على مدار يومي السبت والأحد، نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة، شملت 7 عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، حيث تم تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين بالمجان.

قافلة طبية مجانية ببني سويف

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في توفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق النائية.

وأوضح التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن القافلة قامت بإجراء فحوصات طبية شاملة، حيث تم الكشف على 1050 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء تحاليل مخبرية مثل معمل الدم (125 حالة) ومعمل الطفيليات (27 حالة)، وكذلك إجراء أشعة عادية لـ7 حالات، وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى إجراء موجات فوق صوتية لـ75 حالة.

ندوات تثقيفية صحية لـ160 مواطنًا

كما شملت القافلة تنظيم ندوات تثقيفية صحية لـ160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة مثل كيفية الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، وفحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ284 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة في القافلة إلى 3169 خدمة.

وتأتي هذه القافلة في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

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