إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من زيارة عدد من البلدات برام الله ونابلس

أفادت شبكة «سكاي نيوز» نقلا عن مصادر فلسطينية بأن إسرائيل منعت اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة

وقالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، اليوم السبت، إن غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود.

وأضافت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: "الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من 50 يوما لا شيء دخل القطاع من غذاء أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية".

وتابعت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

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