الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يزعم تحويل ثلث مساحة قطاع غزة لمنطقة عازلة ويهدد بالمزيد

الاحتلال الاسرائيلي،
الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

وادعي جيش الاحتلال في بيان إنه هاجم نحو 1200 هدف  جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

وفي مارس الماضي، ادعي  وزير الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كات بأنه وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي قطاع غزة حتى تُطلق حماس سراح جميع الرهائن، محذرا من أن عمليات الاستيلاء هذه ستكون دائمة.

 وحذر كاتس: "كلما استمرت حماس في رفضها، كلما خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل".

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف غاراته الجوية على غزة وسيوسع نطاق عملياته البرية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

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