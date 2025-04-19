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خارج الحدود

المفوضية الأممية للشئون الإنسانية: غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، اليوم السبت، إن غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود.

الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة

 وأضافت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: "الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من 50 يوما لا شيء دخل القطاع من غذاء أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية".

وتابعت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

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