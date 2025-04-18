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رياضة

بمشاركة مصطفي محمد، نانت يتأخر بهدف أمام رين بالشوط الأول بالدوري الفرنسي

نانت،فيتو
نانت،فيتو

يتأخر فريق نانت، أمام منافسه رين، بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات  الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي

وسجل هدف التقدم لفريق رين  اللاعب تروفيرت في الدقيقة 23. 

ويشارك  مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت في مباراة اليوم.

تشكيل نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ناثان زيزي، جان كاستيليتو، كيلفن أميان.

خط الوسط: سوربا توماس، دوجلاس جوميز، لويس لورو، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.

ترتيب نانت ورين في الدوري الفرنسي 

ويحتل نانت حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق برصيد 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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