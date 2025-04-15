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رياضة

24 هدفًا، أرقام مصطفى محمد مع نانت بعد أنباء اقترابه من الأهلي

مصطفى محمد،فيتو
مصطفى محمد،فيتو

ارتبط اسم  مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بالانتقال للنادي الأهلي وسط تفكير الأحمر في تدعيم الفريق استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية.

مصطفى محمد يعاني مع نانت هذا الموسم والذي يعد الأسوأ له من حيث الأرقام، حيث خاض 27 مباراة مع فريقه الفرنسي في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، بمعدل 39 دقيقة تقريبًا في اللقاء الواحد، إذ لعب مع فريقه إجمالي 1057 دقيقة فقط.

 

وسجل مهاجم الزمالك السابق 5 أهداف مع  نانت هذا الموسم، بواقع أربعة في الدوري الفرنسي، وهدف وحيد في كأس فرنسا.

 

 

وتستعرض  فيتو في السطور التالية عدد أهداف مصطفى في جميع مواسمه بأوروبا، منذ الرحيل عن الزمالك في فبراير 2021:

 

أحرز مصطفى محمد 9 أهداف مع جالاتا سراي- موسم 2021-2022

8 أهداف مع جالاتا سراي- موسم 2022-2023

11 هدفًا مع نانت- موسم 2023

8 أهداف مع نانت- موسم 2024

5 أهداف مع نانت هذا الموسم.

 

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