أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق العمل بمراكز السلامة النفسية بعدد من مديريات الشباب والرياضة في محافظات المنيا، كفر الشيخ، الإسكندرية، أسوان، وجنوب سيناء، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتوسع في تقديم خدمات الدعم النفسي للنشء والشباب داخل مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الانطلاقات الجديدة بعد التعريف بالمركز وأهميته من خلال دمج العاملين به داخل البرامج والمبادرات الشبابية، للتقرب من الفئات المستهدفة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، مما يخلق بيئة آمنة وداعمة داخل مراكز الشباب.

وزارة الرياضة تعلن إنطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب في 5 محافظات

وتُقام مراكز السلامة النفسية من خلال وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة النفسية ودعم الشباب المصري.

وزارة الرياضة تعلن انطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب في 5 محافظات

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، موضحًا أن "الوزارة حريصة على التوسع في مراكز السلامة النفسية لتشمل جميع المحافظات، وتقديم خدمات نفسية عالية الجودة من خلال كوادر مدربة على أعلى مستوى، بما يسهم في بناء جيل سوي نفسيًا قادر على الإبداع والعطاء".

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو توفير خدمات متكاملة داخل مراكز الشباب، وتفعيل دورها كمراكز تنمية متكاملة للنشء والشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشرف صبحي يتابع أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

فيما تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية برأس البر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة ومسؤولي المشروع.

وناقش وزير الشباب والرياضة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للنشء والشباب والزائرين للمدينة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير المدينة الشبابية برأس البر ١ يأتي في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والأنشطة الشبابية والرياضية، وجعل هذه المنشآت جاذبة لمختلف الفئات العمرية.

كما شدد وزير الشباب على ضرورة توفير كافة الإمكانات التي تضمن جاهزية المدينة لاستقبال الفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذه المنشآت في تنفيذ رؤية الوزارة نحو بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم.

وزير الشباب والرياضة يناقش مع قيادات الوزارة تكثيف برامج مواجهة الأفكار الهدامة

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لبحث سبل تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة للنشء والشباب بهدف ترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار الوطن.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أهمية دور مراكز الشباب والمؤسسات الرياضية والثقافية التابعة للوزارة في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تلامس احتياجات وتطلعات الشباب في مختلف المحافظات.

وزير الشباب والرياضة يناقش مع قيادات الوزارة تكثيف برامج مواجهة الأفكار الهدامة

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي بتكثيف التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارات التعليم والتعليم العالي والثقافة والأوقاف، لتنفيذ برامج مشتركة تسهم في بناء وعي الشباب، وحمايتهم من محاولات الاستقطاب الفكري المتطرف.

وشدد وزير الشباب على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن الفكري وتقديم نموذج شبابي وطني قادر على قيادة المستقبل.

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