وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة إرسال لجنة تفتيش على النادي الأهلي

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة، عن حقيقة قيام الوزارة بإرسال لجان تفتيش إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، للتفتيش على عمل النادي ومجلس إدارته فى الفترات الأخيرة.

وأكد محمد الشاذلي أن الوزارة لم ترسل لجان تفتيش إلى النادي الأهلي مثلما تردد خلال الساعات الماضية، وأن كل ما يقال في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

الأهلي يجدد دعوته لتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة قانون الرياضة

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تجديد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.

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